انقطاع الاتصالات بشكل كامل عن جنوب قطاع غزة

الوكيل الإخباري- انقطعت الاتصالات بشكل كامل عن جنوب قطاع غزة وفقا لما افاد مراسل الجزيرة .

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واضاف المراسل منذ قليل أن غارة جوية عنيفة استهدفت حي الشجاعية في غزة.



وكانت مقاتلات إسرائيلية دمرت صبيحة اليوم منزلا قرب مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة.

ودخل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة يومه الـ75 على التوالي منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حيث واصل هجومه البري وقصفه الجوي والمدفعي على أنحاء متفرقة من قطاع غزة، فيما تخوض المقاومة معارك ضارية مع القوات المتوغلة، في مشهد أربك الاحتلال.