186 شهيداً ونحو 2500 إصابة بالضفة الغربية منذ 7 أكتوبر

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية، ما رفع الحصيلة إلى 186 شهيداً ونحو 2500 إصابة، منذ 7 تشرين الأول الماضي.

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وقالت الوزارة، إن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد الشاب منتصر محمد أمين مصطفى سيف (34 عاما)، متأثرا بجروح أصيب بها برصاص الاحتلال فجر اليوم الأحد، في بلدة برقة قضاء نابلس.



وبينت الوزارة أنه باستشهاد الشاب سيف يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية، إلى 186 شهيداً وعدد الإصابات 2500 إصابة.



