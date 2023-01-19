23 من الأسرى القدامى ما زالوا خلف القضبان

الوكيل الإخباري-قال نادي الأسير، إن 23 أسيرا من القدامى المعتقلين منذ ما قبل توقيع اتفاقية (أوسلو)، ما زالوا في الأسر بعد الإفراج عن المناضل ماهر يونس، الذي أمضى كامل محكوميته البالغة 40 عاما في معتقلات الاحتلال.

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وأضاف نادي الأسير في بيان صدر عنه، اليوم الخميس، أن أقدم الأسرى حاليا، عميد الأسرى الفلسطينيين محمد الطوس من الخليل، والمعتقل منذ عام 1985.



وأشار إلى أن عشرة أسرى من بين 48 أسيرا من محرري صفقة 2011 المُعاد اعتقالهم عام 2014، هم من قدامى الأسرى الذين اعتقلوا منذ ما قبل توقيع اتفاقية (أوسلو)، أبرزهم الأسير نائل البرغوثي الذي أمضى ما مجموعه 43 عاما.



يشار إلى أن أكثر من 340 أسيرا أمضوا أكثر من 20 عاما في سجون الاحتلال.



وفا

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