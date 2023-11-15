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الأربعاء، 15-11-2023 11:03 ص

29 شهيداً في قصف الاحتلال لمنازل في حي الشيخ رضوان ومخيم جباليا

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الوكيل الإخباري - استُشهد 29 فلسطينياً وأصيب آخرون، اليوم الأربعاء، جراء سلسلة غارات نفذتها طائرات الاحتلال الحربية على منازل في حي الشيخ رضوان شمال قطاع غزة، ومخيم جباليا.

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وأفادت وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية " وفا " بأن طائرات الاحتلال قصفت عدداً من المنازل في حي الشيخ رضوان، ما أدى إلى استشهاد 25 شخصاً، أغلبيتهم من الأطفال والنساء.


وأضافت، أن 4 شهداء ارتقوا في قصف استهدف منزلا مجاورا لمركز ايواء في مخيم جباليا، وأصيب العشرات بجروح.


ويتعرض حي الشيخ رضوان كسائر الأحياء والمناطق السكنية في مدينة غزة لقصف متواصل، برا وبحرا وجوا، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي. 

 




 

 


 

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