هجوم وحشي.. حزب العدالة والتنمية التركي يُدين مجزرة الاحتلال في جباليا

الوكيل الإخباري - أدان المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي عمر جليك "الهجوم الوحشي" الذي أدى إلى وقوع مجزرة مخيم جباليا في قطاع غزة، مشيراً إلى أن الهجوم مجزرة مخطط لها ويتجاهل أبسط القيم الإنسانية والقانون الدولي.

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وقال المتحدث في منشور على حسابه الرسمي في موقع إكس: "ندين الهجوم الوحشي الذي شنه الاحتلال على مخيم جباليا للاجئين الذين يضم مدنيين وأبرياء".



وأضاف: "هذا الهجوم الوحشي الذي يتجاهل أبسط القيم الإنسانية والقانون الدولي هو مجزرة مخطط لها".



وأوضح أن الدول التي تتحدث عن حق الاحتلال في الدفاع عن النفس لا تذكر الحق في الحياة لنساء وأطفال غزة.

