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الأربعاء، 08-11-2023 07:10 ص

الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة في غزة فجر اليوم

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الوكيل الإخباري - جدّد الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، القصف الهمجي على عدد من مناطق قطاع غزة، ما أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين.

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واستشهد 4 أشخاص على الأقل، إثر قصف مناطق وسط مخيم جباليا، شمالي القطاع.


كما ارتقى عدد من الشهداء وأصيب آخرون، إثر قصف منزل بمخيم النصيرات وسط غزة.


ووقعت إصابات جراء قصف استهدف محيط جامعة القدس المفتوحة غربي غزة.

ودخلت الحرب على غزة يومها الـ 33، وسط استمرار الاحتلال ارتكاب المجازر في قطاع غزة. 

ومنذ السابع من تشرين الأول الماضي، استشهد 10328 شخصاً في غزة، بينهم 4237 طفلاً و 2719 سيدة و631 مسن، وأصيب 25956 شخصاً في غزة. 


 




 

 


 

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