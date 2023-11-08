الأربعاء 08-11-2023
الوكيل الاخباري

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الاحتلال يستهدف مدرسة جديدة تؤوي نازحين في غزة

الأربعاء، 08-11-2023 07:25 ص

اليوم الـ33.. آخر تطورات الأحداث في غزة وعدوان الاحتلال على القطاع

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الوكيل الإخباري - يواصل الاحتلال الإسرائيلي، عدوانه الغاشم على قطاع غزة لليوم الـ33 على التوالي، وقصفه المكثف على القطاع، وتدمير المنازل والبيوت على رؤوس ساكنيها، وتدمير الطرق والبنية التحتية.

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وتالياً أبرز الأحداث والمستجدات


- صافرات الإنذار تدوي في "كيسوفيم" بغلاف غزة


- وزارة الداخلية بغزة: 4 شهداء على الأقل وجرحى جراء استهداف منزل شرق مخيم جباليا.


- الاحتلال يجدد قصفه لمناطق عدة في قطاع غزة.


- طيران الاحتلال يستهدف منزلا لعائلة ظاهر وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

- شهداء وجرحى بقصف استهدف منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة


ومنذ السابع من تشرين الأول الماضي، استشهد 10328 شخصاً في غزة، بينهم 4237 طفلاً و 2719 سيدة و631 مسن، وأصيب 25956 شخصاً في غزة. 

 




 

 


 

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