الخميس 16-05-2024
الوكيل الاخباري
 

الأرصاد: أجواء حارة اليوم في هذه المناطق

وفيات الخميس 16/ 5/ 2024

3 شهداء برصاص الاحتلال في طولكرم

إصابة 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال في قلقيلية

شهداء جراء قصف الاحتلال على قطاع غزة

حزب الله ينفذ الهجوم الأعمق داخل إسرائيل منذ بدء الحرب

العدل الدولية ترفض طلب إسرائيل تأجيل الجلسة

القسام تعلن عن عملية ضخمة وقتل عدد كبير من الجنود

أوامر ملكية جديدة في السعودية

الاحتلال يخلف دمارا كبيرا في حي الزيتون بغزة

الخميس، 16-05-2024 06:17 ص

3 شهداء برصاص الاحتلال في طولكرم

اسعاف 5


الوكيل الاخباري - استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون واعتقل فلسطيني الليلة، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة طولكرم وبلداتها الشمالية.

اضافة اعلان


وقالت مصادر إن 3 شهداء ارتقوا برصاص قوات الاحتلال التي اقتحمت مدينة طولكرم، وأخذت تطلق الرصاص الحي بشكل عشوائي وكثيف تجاه المواطنين وكل ما يتحرك في شوارع المدينة.


وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية أن الشهداء هم أيمن أحمد مبارك (26 عاما) وحسام عماد دعباس (22 عاما)، ومحمد يوسف نصر الله (27 عاما).


وقالت ، إن قوة عسكرية كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المدينة من مدخلها الغربي، وتمركزت في محيط ميدان جمال عبد الناصر وسط طولكرم، ومنطقة الكراجات القديمة، ومحيط دوار الشهيد ثابت ثابت، وطلعة المستشفى الحكومي، وشارع البنوك.


وأضافت أن قوة عسكرية أخرى توجهت الى منطقة الشعراوية شمال طولكرم، مرورا بضاحية شويكة، واقتحمت بلدتي دير الغصون وعتيل.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
اسعاف ففف

إصابة 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال في قلقيلية

شهداء 7

شهداء جراء قصف الاحتلال على قطاع غزة

1715791588986-5

العدل الدولية ترفض طلب إسرائيل تأجيل الجلسة

عمليات-القسام-1

القسام تعلن عن عملية ضخمة وقتل عدد كبير من الجنود

قصف-غزة-1

الاحتلال يخلف دمارا كبيرا في حي الزيتون بغزة

غزة-تحت-القصف-الإسرائيلي-الرئيسي-صفحة-11

سيناتور أميركي: يمكن ضرب غزة بقنابل خارقة للتحصينات بدل النووي

أخبار متعلقة
احتلال 10

قوات الاحتلال تعتقل 3 فلسطينيين من طولكرم

احتلال 9

قوات الاحتلال تقتحم أحياء وبلدات في عدة محافظات بالضفة

resize

قوات الاحتلال تقتحم الحي الغربي لمدينة طولكرم

احتلال 55

قوات الاحتلال تقتحم بلدة علار شمال طولكرم

احتلال 9

الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين خلال اقتحام طولكرم

٢

شهداء واعتقالات وتدمير كبير في البنية التحتية بمخيم نور الشمس