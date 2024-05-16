3 شهداء برصاص الاحتلال في طولكرم

الوكيل الاخباري - استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون واعتقل فلسطيني الليلة، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة طولكرم وبلداتها الشمالية.

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وقالت مصادر إن 3 شهداء ارتقوا برصاص قوات الاحتلال التي اقتحمت مدينة طولكرم، وأخذت تطلق الرصاص الحي بشكل عشوائي وكثيف تجاه المواطنين وكل ما يتحرك في شوارع المدينة.



وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية أن الشهداء هم أيمن أحمد مبارك (26 عاما) وحسام عماد دعباس (22 عاما)، ومحمد يوسف نصر الله (27 عاما).



وقالت ، إن قوة عسكرية كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المدينة من مدخلها الغربي، وتمركزت في محيط ميدان جمال عبد الناصر وسط طولكرم، ومنطقة الكراجات القديمة، ومحيط دوار الشهيد ثابت ثابت، وطلعة المستشفى الحكومي، وشارع البنوك.



وأضافت أن قوة عسكرية أخرى توجهت الى منطقة الشعراوية شمال طولكرم، مرورا بضاحية شويكة، واقتحمت بلدتي دير الغصون وعتيل.

