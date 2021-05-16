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الأحد، 16-05-2021 02:37 م

33 شهيداً في مجزرة شارع الوحدة وسط مدينة غزة

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الوكيل الاخباري - ارتفعت حصيلة استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي في شارع الوحدة وسط مدينة غزة ليلة أمس، إلى 33 شهيداً من بينهم 12 سيدة وثمانية أطفال بالإضافة إلى 50 إصابة بجراح مختلفة معظمهم من الأطفال والسيدات.

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ووفق وزارة الصحة الفلسطينية التي قالت أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني تقوم بأعمال البحث تحت الركام حتى اللحظة.

 

وقال أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية إن الطواقم الطبية، انتشلت جثمان الشهيد الطبيب أيمن أبو العوف، رئيس قسم الباطنة في مجمع الشفاء الطبي.

 

وبحسب مصادر فلسطينية فإن طائرات الاحتلال، شنت أكثر من 100 غارة، في مختلف محافظات القطاع، أدت إلى استشهاد وإصابة عدد من المواطنين، فيما لا يزال آخرين مفقودين تحت الأنقاض.

المصدر

 




 

 


 

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