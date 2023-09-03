4 معتقلين يواصلون إضرابهم عن الطعام في سجون الاحتلال

الوكيل الإخباري - قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، يوم الأحد، إن اربعة أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام، نتيجة انتهاكات إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي والقرارات التعسفية الإدارية الصادرة بحقهم.

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وأوضحت الهيئة في بيان، أن المعتقلين المضربين هم: كايد الفسفوس، من دورا بالخليل (34 عامًا)، والمضرب منذ 32 يومًا، وهو معتقل منذ 2 أيار/ مايو الماضي، وهو أسير سابق أمضى نحو 7 سنوات في سجون الاحتلال.



وكان الفسفوس القابع في زنازين "النقب" خاض إضرابًا عن الطعام في نهاية شهر أيار وبداية حزيران المنصرم لمدة 9 أيام، كما خاض إضرابًا في عام 2021 ضد اعتقاله الإداريّ استمر 131 يومًا، وفي عام 2019.



والأسير سلطان خلوف (42 عامًا) من بلدة برقين قرب جنين، يواصل إضرابه منذ 32 يومًا، وقد صدر بحقه أمر اعتقال إداري لمدة أربعة أشهر.



وخلوف أسير سابق أمضى سنوات في سجون الاحتلال، وخاض إضرابًا عن الطعام عام 2019 استمر 67 يومًا، رفضًا لاعتقاله الإداري، وهو محتجز في زنازين معتقل "الجلمة".



وأما الأسير عبد الرحمن إياد براقة (24 عامًا) من مخيم عقبة جبر بأريحا، فيواصل إضرابه منذ 25 يومًا، وهو معتقل منذ 30 أبريل/ نيسان، ومحتجز في سجن "ريمون".



فيما يواصل الأسير ماهر الأخرس (52 عامًا) من بلدة سيلة الظهر بجنين، إضرابه منذ 12 يومًا، وهو أسير سابق أمضى خمس سنوات في سجون الاحتلال، كان آخرها عام 2020، شرع خلاله في إضراب مفتوح عن الطعام استمر 103 أيام، رفضًا لاعتقاله الإداري، وهو محتجز في زنازين "الجلمة".

صفا