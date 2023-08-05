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السبت، 05-08-2023 10:05 ص

5 أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري

اسرى


الوكيل الاخباري - يواصل 5 أسرى، إضرابهم المفتوح عن الطعام، رفضا لاعتقالهم الإداري.

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 والأسرى المضربون، هم: سيف قاسم حمدان، وأسامة ماهر خليل، وقصي جمال خضر، وصالح رأفت ربايعة، وكايد الفسفوس.


وقال نادي الأسير، إن إدارة سجون الاحتلال في سجن "نفحة" نقلت الأسرى حمدان، وخليل، وخضر، وربايعة إلى زنازين سجن "نفحة"، عقب إعلانهم للإضراب في 30 تموز/ يوليو المنصرم.


وأضاف، أن الأسير حمدان (29 عاما) من بلدة برقة شمال غرب نابلس، معتقل منذ 4/10/2022، أما ربايعة (22 عاما)، من بلدة ميثلون جنوب جنين، معتقل منذ 8/2/2023، وهذا هو الاعتقال الأول الذي يتعرض له.


وبين أن الأسير خضر (25 عاما)، من مخيم الأمعري جنوب رام الله، معتقل منذ 14/12/2022، وأمضى سابقا 14 شهرا في سجون الاحتلال، وبعد الإفراج عنه بفترة وجيزة أعيد اعتقاله مجددا، أما الأسير خليل (23 عاما) من مخيم الفارعة جنوب طوباس، معتقل منذ 17/5/2022.


وأوضح أن الأسير الفسفوس (34 عاما) القابع في سجن "النقب"، من بلدة دورا جنوب الخليل، يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الثاني على التوالي.

 

وفا


 




 

 


 

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