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الجمعة، 14-10-2022 02:52 م

40 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

الاقصى


الوكيل الاخباري - أدّى عشرات آلاف المصلين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم التشديدات والقيود التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في محيط البلدة القديمة والمسجد المبارك.

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وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن نحو 40 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، رغم العوائق والتضييقات التي فرضتها قوات الاحتلال.


وأفادت مصادر بأن قوات الاحتلال كثفت من انتشارها في شوارع المدينة المقدسة ومحيط المسجد الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في هوياتهم الشخصية، وفرضت تضييقات على الأهالي الوافدين إلى المسجد، وأوقفت شبانا وفتشتهم قرب باب الأسباط، وأطلقت طائرة مسيرة في أجواء المسجد.


وكان العشرات من جنود الاحتلال اقتحموا المسجد الأقصى وانتشروا في باحاته في وقت سابق من صباح اليوم، فيما نفذ مئات المستوطنين جولات استفزازية و"طقوسا تلمودية"، و"رقصات جنونية" على أبوابه، حاملين ما يسمى "القرابين النباتية" في خامس أيام عيد العرش اليهودي.

 

وفا


 




 

 


 

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