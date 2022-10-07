الجمعة 07-10-2022
الوكيل الاخباري

90 بالمئة نسبة حجوزات فنادق العقبة نهاية الأسبوع

إصابة حرجة برصاص الاحتلال في قلقيلية

جامعة مؤتة توقع اتفاقية تعاون مع شركة المنصة الرقمية لتطوير الأعمال

الرحاحلة: تعديلات الضمان ستحقق عدالة أكبر بين المشتركين - تفاصيل

الموعد الرسمي لتتويج الملك تشارلز على العرش البريطاني رسمياً

عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

الدفاع المدني تتعامل مع 60 حريقا في الأردن خلال 24 ساعة الماضية

الاحتلال يغلق المدخل الشمالي لبلدة تقوع

أسعار الذهب في الأردن اليوم

تراجع أسعار العقارات في بريطانيا بنسبة 0.1 بالمئة الشهر الماضي

الجمعة، 07-10-2022 02:43 م

عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

الاقصى


الوكيل الاخباري - أدى عشرات الآلاف صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم التشديدات والقيود التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

اضافة اعلان


وأفادت مصادر بأن قوات الاحتلال كثفت من انتشارها في شوارع المدينة المقدسة ومحيط المسجد الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في هوياتهم الشخصية، وفرضت تضييقات على المواطنين الوافدين إليه.


وكان آلاف المواطنين أدوا صلاة الفجر في المسجد الأقصى، رغم العراقيل والعوائق التي وضعتها قوات الاحتلال في أزقة البلدة القديمة، وذلك تلبية لدعوات من هيئات مقدسية لشد الرحال إلى المسجد وأداء الصلاة فيه.

 

وفا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
82022184846627330087

إصابة حرجة برصاص الاحتلال في قلقيلية

احتلال ٣

الاحتلال يغلق المدخل الشمالي لبلدة تقوع

6513e6ae-2e9f-405a-998b-93fa7f5a5abd

إصابات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال في سبسطية

9999170708

الاحتلال يعتقل شابا مقدسيا

316114_18_1665056860

مواجهات مع الاحتلال شمال نابلس

اقصى

القدس: عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى

أخبار متعلقة
القدس 2

مستوطنون يقتحمون "الأقصى"

999

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

القدس 2

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

الاقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

قوات الاحتلال 3

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

الاقصى

60 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى