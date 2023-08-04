50 ألف مصلٍّ يؤدون الجمعة في الأقصى

الوكيل الاخباري -

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أدى آلاف المواطنين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم قيود الاحتلال الصهيوني على الحواجز المنتشرة في مدينة القدس ومحيطها.وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية: إن 50 ألف مصلٍّ، أدوا الجمعة في المسجد الأقصى، وسط إجراءات مشددة من الاحتلال الصهيوني على أبواب المسجد.وأدى آلاف المصلين صلاة فجر اليوم الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، ضمن حملة الفجر العظيم.وشهدت باحات المسجد الأقصى تواجد حشد كبير من المصلين لأداء صلاة الفجر، والتأكيد على رفض مخططات التقسيم زمانيا ومكانيا للمسجد المبارك.وشارك في أداء صلاة الفجر في الأقصى عائلات مقدسية بما في ذلك أعداد من الأطفال والنساء، الذين عمروا جنبات المسجد.