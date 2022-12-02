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الجمعة، 02-12-2022 02:44 م

60 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى

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الوكيل الاخباري - أدى عشرات الآلاف صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب المسجد ومداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة.

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وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، أن نحو ستين ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى، من القدس، وداخل أراضي عام 1948، والضفة الغربية.
وأفادت مصادر بأن قوات الاحتلال انتشرت في شوارع المدينة ومحيط المسجد الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ومنعت العشرات من دخوله لأداء الصلاة في رحابه.


وأضافت أن قوات الاحتلال أوقفت مركبات المقدسيين ودققت ببطاقتهم الشخصية بمنطقة عين سلوان في سلوان جنوب المسجد الأقصى، ونصبت حاجزا وفتشت مركبات المقدسيين قرب التلة الفرنسية بالقدس المحتلة.
وكان آلاف المصلين أدوا صلاة الفجر اليوم في المسجد الأقصى المبارك، نصرة للمقدسات وتأكيدا على إسلامية الحرم القدسي الشريف

 

وفا


 




 

 


 

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