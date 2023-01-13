الجمعة 13-01-2023
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الجمعة، 13-01-2023 03:11 م

70 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

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الوكيل الإخباري - أدى عشرات الآلاف صلاة اليوم الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أبوابه، ومداخل البلدة القديمة من القدس المحتلة.

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وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن نحو 70 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى.


وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن قوات الاحتلال انتشرت في شوارع القدس ومحيط المسجد الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ومنعت العشرات من دخوله.


وكان آلاف المصلين من الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، وداخل أراضي عام 48، أدوا صلاة فجر اليوم في المسجد الأقصى المبارك، نصرة للمقدسات ورفضا لسياسات الاحتلال التهويدية.


بترا

 




 

 


 

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