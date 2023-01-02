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عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى

الإثنين، 02-01-2023 12:11 م

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى

اقصى


الوكيل الاخباري - اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود صباح اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.

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وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية العامة بالقدس في بيان، إن الاقتحامات نفذت من جهة باب المغاربة وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح، والتي قامت بالتضييق على دخول المصلين للأقصى واحتجزت هويات العديد منهم على بواباته الخارجية المختلفة، لتأمين اقتحامات المستوطنين المتطرفين.


وأوضحت أن المقتحمين قاموا بجولات مشبوهة وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية داخل باحات المسجد الأقصى، وسط التصدي لهم بالطرد وهتافات التكبير الاحتجاجية من قبل المصلين والمرابطين.


وتقوم جماعات المستوطنين باقتحام الأقصى بشكل يومي عدا الجمعة والسبت في محاولة منها لفرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى المبارك.

 

وفا


 




 

 


 

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