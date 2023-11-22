7500 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال بينهم 220 قاصراً و74 سيدة

الوكيل الإخباري - قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين إنه بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، قرابة 7500 أسير.



وقال الناطق باسم الهيئة حسن عبد ربه، إن إجمالي الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال قرابة 7500، بينهم 220 قاصرا و74 من الأسيرات.



وعلنت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس فجر الأربعاء، عن التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية لمدة 4.



وقالت حماس في البيان، إنه "بعد مفاوضات صعبة ومعقدة لأيام طويلة، نعلن عن توصلنا إلى اتفاق هدنة إنسانية (وقف إطلاق نار مؤقت) لمدة 4 أيام، بجهود قطرية ومصرية حثيثة ومقدرة".



وأضافت: "يتم بموجب الاتفاق، وقف إطلاق النار من الطرفين، ووقف كل الأعمال العسكرية في مناطق قطاع غزة كافة".



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