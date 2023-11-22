الأربعاء 22-11-2023
الوكيل الاخباري
 

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من الخليل

الجهاد الإسلامي تضع شرطاً لتحرير الأسرى الإسرائيليين غير المدنيين

أول تعليق أردني على الهدنة في غزة

وزارة العدل الاسرائيلية تنشر قائمة باسماء 300 اسير فلسطيني ستطلق سراحهم

إعلام عبري: يحيى السنوار خدعنا ويسير بخطته كما يريد

الاحتلال يقتحم مدينة طوباس

رئيس الوزراء : هذا سبب اتجاه الآليات العسكرية الأردنية الى الاغوار

7500 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال بينهم 220 قاصراً و74 سيدة

الامن العام يضبط 4 مركبات ويسلمها الى الجهات المختصة

قفزة على اسعار الذهب بالاردن اليوم .. هكذا بلغ سعر غرام 21 !

عاجل

وزارة العدل الاسرائيلية تنشر قائمة باسماء 300 اسير فلسطيني ستطلق سراحهم

الأربعاء، 22-11-2023 10:01 ص

7500 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال بينهم 220 قاصراً و74 سيدة

main_image655dabcd6b904


الوكيل الإخباري - قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين إنه بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، قرابة 7500 أسير.

وقال الناطق باسم الهيئة حسن عبد ربه، إن إجمالي الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال قرابة 7500، بينهم 220 قاصرا و74 من الأسيرات.

وعلنت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس فجر الأربعاء، عن التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية لمدة 4.

وقالت حماس في البيان، إنه "بعد مفاوضات صعبة ومعقدة لأيام طويلة، نعلن عن توصلنا إلى اتفاق هدنة إنسانية (وقف إطلاق نار مؤقت) لمدة 4 أيام، بجهود قطرية ومصرية حثيثة ومقدرة".

وأضافت: "يتم بموجب الاتفاق، وقف إطلاق النار من الطرفين، ووقف كل الأعمال العسكرية في مناطق قطاع غزة كافة".

اضافة اعلان

لمتابعة المزيد من أخبار فلسطين انقر هنا

 




 

 


 

إقرأ ايضا
16568746880

ترحيب مصري بنجاح الوساطة في اتفاق الهدنة بغزة

634891924863390000

الصين ترحب باتفاق الهدنة المؤقتة في غزة

تنزيل (2)

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من الخليل

010

الجهاد الإسلامي تضع شرطاً لتحرير الأسرى الإسرائيليين غير المدنيين

سجن-النقب-730x438 (1)

وزارة العدل الاسرائيلية تنشر قائمة باسماء 300 اسير فلسطيني ستطلق سراحهم

main_image655db5b126c55

إعلام عبري: يحيى السنوار خدعنا ويسير بخطته كما يريد

أخبار متعلقة
20210522165514anapicp-aa_ar_pho_gen-20210522193126-24622539-730x438-1

محلل أميركي: الغزو البري لن يقضي على المقاومة

ك

أردوغان: حماس ليست منظمة إرهابية بل حركة تحرر أرضها وشعبها

ظظظ

"بسبب تصريحاته".. إسرائيل تشن هجوما شرسا على غوتيريش

888888888888888

أول ظهور لنصرالله منذ بدء العملية .. يبحث تطورات "طوفان الأقصى"

00000

سي إن إن: حماس تخلت عن الهواتف الذكية والكمبيوتر لمدة عامين تحضيرا لعملية "طوفان الأقصى"

00

تفاصيل مثيرة.. رسالة وصلت مكتب نتنياهو