إطلاق حملة في معان لإزالة الأنقاض ومخلفات البناء بين الأحياء السكنية والشوارع

الوكيل الإخباري- أطلقت بلدية معان الكبرى وبالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة حملة شاملة تستمر لمدة 10 أيام لإزالة الأنقاض والأتربة ومخلّفات البناء بين الأحياء السكنية والشوارع الرئيسة والفرعية في مدينة معان، في إطار جهودها لتحسين الواقع البيئي والمظهر الحضري والتخفيف من مصادر التلوث البصري.

وتأتي الحملة ضمن برنامج متكامل أعدّته البلدية لإزالة التعديات على الأرصفة ومداخل الأحياء ومناطق تجمع النفايات العشوائية، بما يسهم في تسهيل الحركة المرورية، وتوفير بيئة آمنة ونظيفة للسكان، والحد من انتشار القوارض والحشرات التي قد تنتج عن تراكم النفايات والأنقاض.