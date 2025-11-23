الإثنين 2025-11-24 03:27 ص
 

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان بنسبة 0.29% في أسبوع
بورصة عمان
 
الأحد، 23-11-2025 03:18 م

الوكيل الإخباري-   بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الأحد، 12.4 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 5.2 مليون سهم، نفذت من خلال 4224 عقدا.

وعن مستويات الأسعار، فقد ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق إلى 3434 نقطة، بارتفاع نسبته 0.36 بالمئة.

 
 
