بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

الوكيل الإخباري- بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الأحد، 12.4 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 5.2 مليون سهم، نفذت من خلال 4224 عقدا.

اضافة اعلان