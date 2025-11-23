القاضي يلتقي السفير البريطاني

وأكد القاضي متانة العلاقات الأردنية البريطانية، مشيدا بمستوى التعاون الذي ينعكس ايجابا على البلدين الصديقين على مختلف الصعد.
وتحدث القاضي عن مسارات التحديث السياسية والاقتصادية والإدارية، والتي جاءت ضمن مشروع وطني وجه له جلالة الملك عبد الله الثاني من أجل توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صناعة القرار، والوصول إلى برلمانات حزبية برامجية يكون عمادها المرأة والشباب.
-
أخبار متعلقة
-
"مالية الأعيان" تبحث استراتيجية وزارة الثقافة
-
القاضي يلتقي السفير التركي
-
عطية يلتقي سفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة
-
مجلس الأعيان يقرّ مشروع القانون المعدل لقانون خدمة العلم
-
عطية: تدوين السردية الأردنية توجّه وطني يعزز الهوية ويحمي الذاكرة
-
11 مشروع قانون على طاولة النواب الاثنين المقبل
-
النائب الأسبق علي الملكاوي في ذمة الله
-
"لجنة عمل الأعيان" تبحث توسيع الشمول في الضمان الاجتماعي