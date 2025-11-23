القاضي يلتقي السفير البريطاني

03:35 م

الوكيل الإخباري- استقبل رئيس مجلس النواب مازن القاضي في مكتبه بدار المجلس اليوم الأحد، السفير البريطاني لدى المملكة فيليب هول بحضور المستشار السياسي في السفارة إسكندر علي، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة وخصوصا البرلمانية منها. اضافة اعلان





وأكد القاضي متانة العلاقات الأردنية البريطانية، مشيدا بمستوى التعاون الذي ينعكس ايجابا على البلدين الصديقين على مختلف الصعد.



وتحدث القاضي عن مسارات التحديث السياسية والاقتصادية والإدارية، والتي جاءت ضمن مشروع وطني وجه له جلالة الملك عبد الله الثاني من أجل توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صناعة القرار، والوصول إلى برلمانات حزبية برامجية يكون عمادها المرأة والشباب.



