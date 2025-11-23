وزير العدل يشارك في أعمال المؤتمر العدلي الدولي الثاني في الرياض.

وقال التلهوني "إن مشاركة الأردن في هذا الملتقى الدولي المهم تأتي انسجامًا مع رؤيتنا في تعزيز تحديث قطاع العدالة ومواكبة التطورات التقنية المتسارعة، من خلال بناء منظومة عدلية عصرية تعتمد على الابتكار والتحول الرقمي، وتضع جودة الخدمات القضائية وحقوق المواطنين في مقدمة الأولويات".
وأضاف التلهوني: "إن تبادل الخبرات مع الدول يفتح أمامنا آفاقًا واسعة لتطوير الأداء القضائي، ويعزز قدرتنا على صياغة تشريعات أكثر مرونة وفاعلية، تواكب المتغيرات وتلبي احتياجات المجتمع".
