وزير العدل يشارك في أعمال المؤتمر العدلي الدولي الثاني في الرياض.

الوكيل الإخباري- شارك وزير العدل بسام التلهوني في أعمال المؤتمر العدلي الدولي الثاني، الذي يُعقد في العاصمة الرياض خلال الفترة من 23 إلى 24 تشرين الثاني الحالي، بمشاركة 23 وزيرًا من مختلف دول العالم، إلى جانب رؤساء هيئات قضائية وخبراء قانونيين، وبحضور نحو (4000) مشارك من 40 دولة، وذلك بتنظيم من وزارة العدل في المملكة العربية السعودية.

وقال التلهوني "إن مشاركة الأردن في هذا الملتقى الدولي المهم تأتي انسجامًا مع رؤيتنا في تعزيز تحديث قطاع العدالة ومواكبة التطورات التقنية المتسارعة، من خلال بناء منظومة عدلية عصرية تعتمد على الابتكار والتحول الرقمي، وتضع جودة الخدمات القضائية وحقوق المواطنين في مقدمة الأولويات".