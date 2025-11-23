القاضي يلتقي السفير التركي

03:25 م

الوكيل الإخباري- استقبل رئيس مجلس النواب مازن القاضي في مكتبه بدار المجلس اليوم الأحد، السفير التركي لدى المملكة، يعقوب جايماز أوغلو، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في المجالات كافة لا سيما البرلمانية منها . اضافة اعلان





وأكد القاضي أهمية التعاون بين الأردن وتركيا، بما يحقق المصالح المشتركة لكلا البلدين، ويعزز من مستويات التشاور حيال مختلف قضايا المنطقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية مشددا على ضرورة دعم حل الدولتين بوصفه المسار الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.



كما أشار إلى اهمية دعم جهود الأشقاء في سوريا نحو استقرار ووحدة بلدهم.