القاضي يلتقي السفير التركي

وأكد القاضي أهمية التعاون بين الأردن وتركيا، بما يحقق المصالح المشتركة لكلا البلدين، ويعزز من مستويات التشاور حيال مختلف قضايا المنطقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية مشددا على ضرورة دعم حل الدولتين بوصفه المسار الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
كما أشار إلى اهمية دعم جهود الأشقاء في سوريا نحو استقرار ووحدة بلدهم.
-
أخبار متعلقة
-
"مالية الأعيان" تبحث استراتيجية وزارة الثقافة
-
القاضي يلتقي السفير البريطاني
-
عطية يلتقي سفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة
-
مجلس الأعيان يقرّ مشروع القانون المعدل لقانون خدمة العلم
-
عطية: تدوين السردية الأردنية توجّه وطني يعزز الهوية ويحمي الذاكرة
-
11 مشروع قانون على طاولة النواب الاثنين المقبل
-
النائب الأسبق علي الملكاوي في ذمة الله
-
"لجنة عمل الأعيان" تبحث توسيع الشمول في الضمان الاجتماعي