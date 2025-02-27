أقدم أسير في العالم يخرج حرًا بعد 44 عامًا من الظلم في السجون

وتمكن البرغوثي من الصمود طوال هذه السنوات في سجون الاحتلال، على الرغم من تعرضه لأصعب الظروف، حتى أنه ذكر في مذكراته أن الاحتلال قام بتغيير باب السجن مرتين بسبب الصدأ ، ولم تضعف إرادتنا رغم مضي السنين ، حيث بقيت عزيمته قوية في مواجهة التحديات القاسية.
وتعد هذه اللحظة تاريخية لعائلة البرغوثي وللشعب الفلسطيني، حيث يُعتبر هذا الخروج من السجن عبر صفقة تبادل للأسرى نقطة تحول مهمة في نضال الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين الذين لا يزالون يقبعون في سجون الاحتلال.
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