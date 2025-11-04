الثلاثاء 2025-11-04 12:01 م
 

اكتشاف آثار نيزك غامض عمره 11 مليون عام في صحراء أستراليا - فيديو

الثلاثاء، 04-11-2025 10:53 ص

الوكيل الإخباري-   اكتشف علماء كتلًا زجاجية غامضة في صحراء جنوب أستراليا يُعتقد أنها ناتجة عن اصطدام نيزك بالأرض قبل 11 مليون عام، رغم أن فوهة الاصطدام لم تُعثر بعد.

وقالت الباحثة آنا موسولينو إن هذه الأجسام، المسماة "أنانجيت"، تتميز بتركيبة معدنية فريدة تشير إلى حدث اصطدامي غير معروف سابقًا. وأكد الجيولوجي فريد جوردان أن العينات تمثل "حدثًا جديدًا في سجل الاصطدامات الأرضية".


ويُرجح العلماء أن التعرية والجفاف الشديد محيا الفوهة أو دفناها تحت الرمال، فيما يستمر البحث عن موقعها وسط احتمال أن يستغرق الأمر سنوات.

 

 

 

ارم نيوز 

 
 
