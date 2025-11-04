فيلم وثائقي يكشف أسرار رحلة نقل توت عنخ آمون للمتحف المصري الكبير- فيديو

الوكيل الإخباري- تداول رواد مواقع التواصل مشاهد من الفيلم الوثائقي الجديد "أيقونة إنسانية"، الذي يوثق عملية نقل القناع الذهبي للملك توت عنخ آمون من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف المصري الكبير في أكتوبر 2025، في واحدة من أدق وأخطر العمليات الأثرية في العالم.

الفيلم من إخراج تامر محسن، ويكشف عن خطة تمويه محكمة تضمنت تحرك عدة مواكب في أوقات مختلفة، بعضها يحمل القطع الحقيقية وأخرى فارغة لتضليل أي تتبع محتمل. ولم يعرف تفاصيل الخطة الكاملة سوى شخصين فقط لضمان أقصى درجات السرية.



عُرض جزء من الفيلم خلال حفل افتتاح المتحف الكبير، فيما سيُعرض كاملًا لاحقًا على القنوات والمنصات الإلكترونية. وتُظهر المشاهد لحظة نقل القناع فجر 20 أكتوبر، حيث قال الدكتور عيسى زيدان: "كانت اللحظة التي حملتُ فيها التاريخ بين يديّ".



الفيلم يوثق مراحل النقل الدقيقة من تفكيك المقتنيات وتأمينها إلى تثبيتها داخل قاعة العرض الجديدة، ويبدأ بمقولة: "على مدار أربعة عشر عامًا، نُقلت أكثر من 57 ألف قطعة أثرية إلى المتحف الكبير".



وفي سياق متصل، أثار افتتاح المتحف المصري الكبير الذي يُعد من أكبر المتاحف الأثرية في العالم، دعوات جديدة في بريطانيا ومصر للمطالبة بإعادة حجر رشيد من المتحف البريطاني إلى موطنه الأصلي.