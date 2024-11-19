ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 43,972 والإصابات إلى 104,008 منذ بدء العدوان

وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 104,008 جرحى، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر، أسفرت عن استشهاد 50 فلسطينياً، وإصابة 110 آخرين.
وفا
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