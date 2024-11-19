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ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 43,972 والإصابات إلى 104,008 منذ بدء العدوان

شهداء في غزة بانتظار الدفن
شهداء في غزة بانتظار الدفن
الثلاثاء، 19-11-2024 02:48 م
الوكيل الإخباري- أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 43,972، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.اضافة اعلان


وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 104,008  جرحى، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر، أسفرت عن استشهاد 50 فلسطينياً، وإصابة 110 آخرين.

وفا
 
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