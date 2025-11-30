جيش الاحتلال يقتحم سلفيت بالضفة وينفذ حملة مداهمات واعتقالات

وأفادت مصادر بأن قوات الاحتلال داهمت عددا من المنازل في القرية، ونفذت حملة اعتقالات في صفوف المواطنين.
وفي السياق ذاته، اقتحمت القوات الإسرائيلية بلدة الزاوية (غرب سلفيت) ونفذت عمليات تفتيش ومداهمة لمنازل الأهالي.
