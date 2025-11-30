جيش الاحتلال يقتحم سلفيت بالضفة وينفذ حملة مداهمات واعتقالات

06:46 ص

الوكيل الإخباري- شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، حملة مداهمات واعتقالات خلال اقتحامها قرية مسحة (غرب مدينة سلفيت) في الضفة الغربية المحتلة.





وأفادت مصادر بأن قوات الاحتلال داهمت عددا من المنازل في القرية، ونفذت حملة اعتقالات في صفوف المواطنين.



وفي السياق ذاته، اقتحمت القوات الإسرائيلية بلدة الزاوية (غرب سلفيت) ونفذت عمليات تفتيش ومداهمة لمنازل الأهالي.

