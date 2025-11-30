الأحد 2025-11-30 07:53 ص

اليونيسيف تحذر من تفاقم سوء التغذية الحاد بين أطفال غزة

اليونيسيف تحذر من تفاقم سوء التغذية الحاد بين أطفال غزة
تعبيرية
الأحد، 30-11-2025 07:40 ص
الوكيل الإخباري-   حذرت تيس إنغرام المتحدثة باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) من الارتفاع الكبير في أعداد الأطفال الذين يعانون سوء تغذية حادا في قطاع غزة.اضافة اعلان


وقالت إنغرام، في مقابلة مع الجزيرة، إن المساعدات الإنسانية التي تدخل القطاع غير كافية، مطالبة بزيادة حجمها لتلبية احتياجات الأسر.

وأضافت أن بعض المحال التجارية تحتوي على مواد غذائية عالية القيمة مثل اللحوم ومنتجات الألبان والخضراوات، لكنها باهظة الثمن، مما يجعل العائلات غير قادرة على شرائها.

وأكدت أن الحل يكمن في السماح بدخول مزيد من المواد الغذائية لتخفيض الأسعار، وجعلها في متناول سكان غزة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

اليونيسيف تحذر من تفاقم سوء التغذية الحاد بين أطفال غزة

فلسطين اليونيسيف تحذر من تفاقم سوء التغذية الحاد بين أطفال غزة

تعبئة زيت زيتون من إحدى المعاصر.

أخبار محلية "الزراعة": خلو مهرجان الزيتون من حالات الغش ونتائج فحصه 91% منه بكر ممتاز

الإعلامي محمد الوكيل

أخبار محلية البث المباشر لـ برنامج الوكيل

تفاصيل حالة الطقس الاثنين .. وزخات أمطار ورعد في هذه المناطق

الطقس تفاصيل حالة الطقس الأحد.. وزخات أمطار على هذه المناطق

جيش الاحتلال

فلسطين جيش الاحتلال يقتحم سلفيت بالضفة وينفذ حملة مداهمات واعتقالات

القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي

أخبار محلية الجيش ينعى محمد البطاينة

الوكيل الإخباري- اعلنت دوائر حكومية، اليوم الأحد، عن توفر وظائف شاغرة.

وظائف وظائف حكومية شاغرة - تفاصيل

الوكيل الإخباري- دعت شركة مياه العقبة، اليوم الأحد التالية أسماؤهم لاستكمال إجراءات التعيين.

وظائف مدعوون لاستكمال إجراءات التعيين - أسماء



 
 





الأكثر مشاهدة