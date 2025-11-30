اليونيسيف تحذر من تفاقم سوء التغذية الحاد بين أطفال غزة

وقالت إنغرام، في مقابلة مع الجزيرة، إن المساعدات الإنسانية التي تدخل القطاع غير كافية، مطالبة بزيادة حجمها لتلبية احتياجات الأسر.
وأضافت أن بعض المحال التجارية تحتوي على مواد غذائية عالية القيمة مثل اللحوم ومنتجات الألبان والخضراوات، لكنها باهظة الثمن، مما يجعل العائلات غير قادرة على شرائها.
وأكدت أن الحل يكمن في السماح بدخول مزيد من المواد الغذائية لتخفيض الأسعار، وجعلها في متناول سكان غزة.
