الأونروا: الناس في قطاع غزة جائعون ومنهكون

10:10 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/743944 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قالت وكالة الأونروا إن القصف المستمر وأوامر التهجير في غزة تجبر عائلات بأكملها على ترك منازلها مجددًا وسط أجواء من الخوف والدمار. اضافة اعلان





وأكدت الوكالة أن سكان قطاع غزة جائعون ومنهكون، مشددة على أن هذا الوضع يجب أن يتوقف.