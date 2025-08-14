الاحتلال الإسرائيلي يطرح 6 عطاءات لبناء أكثر من 4 آلاف وحدة استيطانية جديدة

07:58 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/742230 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- طرحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ستة عطاءات لبناء وتوسعة مستوطنات، لصالح مستوطنتي "أرئيل" الجاثمة على أراضي محافظة سلفيت، و"معاليه أدوميم" الجاثمة على أراضي محافظة القدس، بواقع 4000 وحدة استيطانية جديدة. اضافة اعلان





وأوضحت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن العطاءات الستة مقسّمة إلى ثلاثة عطاءات لتوسعة الحي الجديد "أرئيل غرب"، لبناء ما مجموعه 730 وحدة جديدة، وثلاثة عطاءات أخرى لتوسعة مستوطنة "معاليه أدوميم"، أضخمها العطاء رقم 320/2025، والذي يهدف إلى بناء 2902 وحدة استيطانية جديدة.



وأضافت الهيئة أن مخططات "معاليه أدوميم" جرى المصادقة عليها في شهر تموز الماضي، فيما تمّت المصادقة على مخططات "أرئيل" في شهر أيار الماضي، ما يطرح تساؤلات كبيرة بشأن سرعة طرح العطاءات بعد المصادقة، ويؤكد منهجية سباق الزمن التي تتبعها دولة الاحتلال لفرض وقائع جديدة على الأرض الفلسطينية.