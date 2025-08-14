الاحتلال الإسرائيلي يطرح 6 عطاءات لبناء أكثر من 4 آلاف وحدة استيطانية جديدة

وأوضحت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن العطاءات الستة مقسّمة إلى ثلاثة عطاءات لتوسعة الحي الجديد "أرئيل غرب"، لبناء ما مجموعه 730 وحدة جديدة، وثلاثة عطاءات أخرى لتوسعة مستوطنة "معاليه أدوميم"، أضخمها العطاء رقم 320/2025، والذي يهدف إلى بناء 2902 وحدة استيطانية جديدة.
وأضافت الهيئة أن مخططات "معاليه أدوميم" جرى المصادقة عليها في شهر تموز الماضي، فيما تمّت المصادقة على مخططات "أرئيل" في شهر أيار الماضي، ما يطرح تساؤلات كبيرة بشأن سرعة طرح العطاءات بعد المصادقة، ويؤكد منهجية سباق الزمن التي تتبعها دولة الاحتلال لفرض وقائع جديدة على الأرض الفلسطينية.
