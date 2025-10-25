ما علاقة شاي "الماتشا" بفقر الدم؟

الوكيل الإخباري- انتشر شاي الماتشا بين الشباب بشكل كبير، ويشتهر بخصائصه المضادة للأكسدة وقدرته على تحسين التركيز والتمثيل الغذائي. لكن، وفقًا للدكتورة سوزان وايلي، الإفراط في شربه قد يقلل من امتصاص الحديد من الأطعمة النباتية، خصوصًا عند تناول الماتشا المركز.

الحدّ الآمن لمعظم الأشخاص هو كوب واحد يوميًا، ويفضل تناوله بين الوجبات مع أطعمة غنية بالحديد وفيتامين C لتعزيز الامتصاص. الأشخاص الأكثر عرضة لمخاطر نقص الحديد هم النباتيون، النساء في سن الإنجاب، ومن لديهم نقص حديد معروف. في حالة الشك بفقر الدم، يُنصح بزيارة الطبيب للفحص.