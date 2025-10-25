ما علاقة شاي "الماتشا" بفقر الدم؟

الحدّ الآمن لمعظم الأشخاص هو كوب واحد يوميًا، ويفضل تناوله بين الوجبات مع أطعمة غنية بالحديد وفيتامين C لتعزيز الامتصاص. الأشخاص الأكثر عرضة لمخاطر نقص الحديد هم النباتيون، النساء في سن الإنجاب، ومن لديهم نقص حديد معروف. في حالة الشك بفقر الدم، يُنصح بزيارة الطبيب للفحص.
