السبت 2025-10-25 12:17 م
 

ما علاقة شاي "الماتشا" بفقر الدم؟

نم
تعبيرية
 
السبت، 25-10-2025 12:00 م

الوكيل الإخباري-   انتشر شاي الماتشا بين الشباب بشكل كبير، ويشتهر بخصائصه المضادة للأكسدة وقدرته على تحسين التركيز والتمثيل الغذائي. لكن، وفقًا للدكتورة سوزان وايلي، الإفراط في شربه قد يقلل من امتصاص الحديد من الأطعمة النباتية، خصوصًا عند تناول الماتشا المركز.

اضافة اعلان


الحدّ الآمن لمعظم الأشخاص هو كوب واحد يوميًا، ويفضل تناوله بين الوجبات مع أطعمة غنية بالحديد وفيتامين C لتعزيز الامتصاص. الأشخاص الأكثر عرضة لمخاطر نقص الحديد هم النباتيون، النساء في سن الإنجاب، ومن لديهم نقص حديد معروف. في حالة الشك بفقر الدم، يُنصح بزيارة الطبيب للفحص.

 

ارم نيوز 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

5

طب وصحة الدوخة الصباحية.. عرض شائع قد يكشف مشكلة في ضغط الدم

2

طب وصحة نصائح أساسية لتجنب نزلات البرد وكوفيد هذا الشتاء

صندوق المعونة الوطنية

أخبار محلية صندوق المعونة الوطنية يواصل تعزيز التمكين الاقتصادي للأسر المنتفعة منه

عنم

طب وصحة التفاح أم الموز… أيهما الأنسب للتحكم بالوزن؟

نم

طب وصحة ما علاقة شاي "الماتشا" بفقر الدم؟

ننن

فن ومشاهير موسم اسثتثنائي من "ذا فويس".. هذا موعد انطلاقه ونجوم لجنة التحكيم

ننن

فن ومشاهير عمرو يوسف وكندة علوش ينتظران أول فيلم لهما بعد الزواج

5

فن ومشاهير الإعلان عن الفائزين بجوائز مهرجان الجونة السينمائي في مصر



 
 





الأكثر مشاهدة