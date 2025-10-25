موسم اسثتثنائي من "ذا فويس".. هذا موعد انطلاقه ونجوم لجنة التحكيم

الوكيل الإخباري- أعلنت MBC موعد عرض الموسم الجديد من برنامج اكتشاف المواهب "ذا فويس The Voice"، يوم 29 أكتوبر 2025، عبر قنوات MBC1، MBC مصر، MBC العراق، MBC5 ومنصة شاهد.

يشارك في لجنة التحكيم ناصيف زيتون، رحمة رياض، وأحمد سعد، ويعد الموسم بـأجواء استثنائية تمزج بين المنافسة الغنائية، الأداء المسرحي، والانسجام الفني بين المدربين.