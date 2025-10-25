الدوخة الصباحية.. عرض شائع قد يكشف مشكلة في ضغط الدم

الوكيل الإخباري- يعاني كثير من الأشخاص، خصوصًا في الصباح، من دوار عند الوقوف فجأة، غالبًا غير خطير لكنه قد يشير أحيانًا إلى انخفاض ضغط الدم الانتصابي أو مشاكل صحية أخرى. يحدث الدوار نتيجة تجمع الدم في الساقين وتقليل تدفقه إلى الدماغ، وقد يزداد مع الجفاف أو بعض الأدوية أو تناول وجبات كبيرة، ويكون كبار السن أكثر عرضة لهذه النوبات.

اضافة اعلان



للوقاية، يُنصح بالترطيب الجيد، الوقوف ببطء بعد الاستلقاء أو الجلوس، ممارسة تمارين خفيفة لتحسين الدورة الدموية، وتناول وجبات أصغر مع الحد من الكربوهيدرات المكررة والسكرية. وإذا كان الدوار مرتبطًا بالأدوية، يجب مراجعة الطبيب لإجراء التعديلات اللازمة.