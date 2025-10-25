الدوخة الصباحية.. عرض شائع قد يكشف مشكلة في ضغط الدم

للوقاية، يُنصح بالترطيب الجيد، الوقوف ببطء بعد الاستلقاء أو الجلوس، ممارسة تمارين خفيفة لتحسين الدورة الدموية، وتناول وجبات أصغر مع الحد من الكربوهيدرات المكررة والسكرية. وإذا كان الدوار مرتبطًا بالأدوية، يجب مراجعة الطبيب لإجراء التعديلات اللازمة.
-
أخبار متعلقة
-
نصائح أساسية لتجنب نزلات البرد وكوفيد هذا الشتاء
-
التفاح أم الموز… أيهما الأنسب للتحكم بالوزن؟
-
ما علاقة شاي "الماتشا" بفقر الدم؟
-
ارتباط خطير بين العمل الدائم في النوبات الليلية والقولون العصبي
-
تعديل بسيط في التغذية المبكرة يحدّ من حساسية الأطفال
-
اكتشاف سلاح طبيعي ضد أمراض الكبد
-
السعادة سرّ المناعة.. كيف يحمي الفرح من أمراض العصر؟
-
السبب الحقيقي وراء بكاء الأطفال أثناء الرحلات الجوية