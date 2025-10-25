نصائح أساسية لتجنب نزلات البرد وكوفيد هذا الشتاء

الوكيل الإخباري- مع اقتراب فصل الشتاء، تتزايد مخاطر الإصابة بنزلات البرد وفيروس كوفيد، لكن اتباع بعض الإجراءات البسيطة يمكن أن يقلل من هذه المخاطر.

اضافة اعلان



يشدد الخبراء على أهمية النظافة الشخصية، مثل غسل اليدين بانتظام، تجنب لمس الوجه، والحفاظ على تهوية جيدة في الأماكن المزدحمة. كما يُنصح بتغطية الفم والأنف عند العطس أو السعال، وعدم مشاركة الأغراض الشخصية مع المصابين.



ولتخفيف الأعراض عند الإصابة، ينصح الأطباء بترطيب الجسم، شرب العسل والليمون، واستخدام الغرغرة بالماء والملح أو شطف الأنف بمحلول ملحي. كما يمكن لمسكنات الألم مثل الباراسيتامول والإيبوبروفين وبخاخات الأنف المحتوية على الستيرويدات أن تساعد في التخفيف من الاحتقان والتهاب الحلق.



اتباع هذه النصائح اليومية يساهم في الوقاية وتحسين التعافي عند الإصابة بالأمراض الموسمية.