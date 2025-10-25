التفاح أم الموز… أيهما الأنسب للتحكم بالوزن؟

الوكيل الإخباري- في عالم التغذية، تتصدر الفواكه دائمًا قائمة الخيارات الصحية للوجبات الخفيفة، لكن ليست كل الفواكه متساوية في فوائدها للجسم. التفاح والموز مثالان بارزان يختلفان في تأثيرهما على الهضم، مستوى الطاقة، والتحكم في الوزن. في هذا التقرير، نستعرض مقارنة عملية بينهما لتحديد الأنسب حسب احتياجاتك اليومية.





التفاح: يحتوي على 4 جرامات ألياف في الجلد، منخفض السعرات، منخفض المؤشر الجلايسيمي، يعزز الهضم ويزيد الشعور بالشبع، مثالي للتحكم بالوزن أو كوجبة خفيفة قبل الوجبات.

الموز: يحتوي على 3 جرامات ألياف ونشا مقاوم يغذي بكتيريا الأمعاء، غني بالبوتاسيوم وفيتامين B6، يوفر طاقة مستمرة قبل أو بعد التمرين، ومفيد لصحة الميكروبيوم.



الخلاصة: التفاح أفضل للهضم والسيطرة على السعرات، والموز لدعم الطاقة وصحة الأمعاء. الجمع بينهما حسب احتياجاتك اليومية هو الحل الأمثل.