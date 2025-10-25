التفاح أم الموز… أيهما الأنسب للتحكم بالوزن؟

الموز: يحتوي على 3 جرامات ألياف ونشا مقاوم يغذي بكتيريا الأمعاء، غني بالبوتاسيوم وفيتامين B6، يوفر طاقة مستمرة قبل أو بعد التمرين، ومفيد لصحة الميكروبيوم.
الخلاصة: التفاح أفضل للهضم والسيطرة على السعرات، والموز لدعم الطاقة وصحة الأمعاء. الجمع بينهما حسب احتياجاتك اليومية هو الحل الأمثل.
