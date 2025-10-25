عمرو يوسف وكندة علوش ينتظران أول فيلم لهما بعد الزواج

وتحدثت كندة عن مسلسلها الجديد "ابن النصابة"، بينما أعرب عمرو عن سعادته بفيلمه الجديد "السلم والثعبان 2" ورغبته في التعاون مستقبلاً مع زوجته سينمائياً.
-
