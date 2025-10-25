السبت 2025-10-25 12:18 م
 

عمرو يوسف وكندة علوش ينتظران أول فيلم لهما بعد الزواج

الوكيل الإخباري-   ظهر الفنان عمرو يوسف وزوجته كندة علوش على السجادة الحمراء في ختام مهرجان الجونة، نفيا خلالها شائعات الانفصال، مؤكّدين استقرار علاقتهما وتركيزهما على حياتهما الأسرية والفنية.

وتحدثت كندة عن مسلسلها الجديد "ابن النصابة"، بينما أعرب عمرو عن سعادته بفيلمه الجديد "السلم والثعبان 2" ورغبته في التعاون مستقبلاً مع زوجته سينمائياً.

 

