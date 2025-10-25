السبت 2025-10-25 12:16 م
 

إصابة فلسطيني برصاص جيش الاحتلال شرقي مخيم البريج

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال
 
السبت، 25-10-2025 11:41 ص
الوكيل الإخباري-   أفاد مصدر في مستشفى العودة إصابة فلسطيني برصاص جيش الاحتلال شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة.اضافة اعلان


ومنذ 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري دخلت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف النار في غزة حيز التنفيذ، وفقا لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
 
 
