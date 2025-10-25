11:41 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/751253 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أفاد مصدر في مستشفى العودة إصابة فلسطيني برصاص جيش الاحتلال شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة. اضافة اعلان





ومنذ 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري دخلت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف النار في غزة حيز التنفيذ، وفقا لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.