الإعلان عن الفائزين بجوائز مهرجان الجونة السينمائي في مصر

أفضل فيلم روائي طويل:
الذهبية: شاعر
الفضية: لو المحظوظ
البرونزية: المستعمرة
أفضل ممثل: أحمد مالك (كولونيا)
أفضل ممثلة: ليا دوركر (من أجل آدم)
تكريم خاص: الحج
جائزة "سينما من أجل الإنسانية": ضع روحك على يدك وامشِ وعيد ميلاد سعيد
الأفلام الوثائقية:
الذهبية: دائمًا
أفضل فيلم عربي وثائقي: الحياة بعد سهام
الأفلام القصيرة:
الذهبية: اغابيتو
الفضية: لوينز
البرونزية: فتاة الماء
