الإعلان عن الفائزين بجوائز مهرجان الجونة السينمائي في مصر

جانب من تكريم الفائزين
 
الوكيل الإخباري-   اختتم مهرجان الجونة السينمائي دورته الثامنة مساء الجمعة، حيث أعلنت اللجنة جوائز المسابقة الرسمية.

أفضل فيلم روائي طويل:
الذهبية: شاعر
الفضية: لو المحظوظ
البرونزية: المستعمرة

 

أفضل فيلم عربي روائي طويل: وين ياخدنا الريح (تونس)

 

 أفضل أداء تمثيلي:
أفضل ممثل: أحمد مالك (كولونيا)
أفضل ممثلة: ليا دوركر (من أجل آدم)
تكريم خاص: الحج


جائزة "سينما من أجل الإنسانية": ضع روحك على يدك وامشِ وعيد ميلاد سعيد


الأفلام الوثائقية:
الذهبية: دائمًا
أفضل فيلم عربي وثائقي: الحياة بعد سهام


الأفلام القصيرة:
الذهبية: اغابيتو
الفضية: لوينز
البرونزية: فتاة الماء

أفضل فيلم عربي قصير: الشيطان والدراجة

 

ارم نيوز 

 

 
 
