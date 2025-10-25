الإعلان عن الفائزين بجوائز مهرجان الجونة السينمائي في مصر

تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- اختتم مهرجان الجونة السينمائي دورته الثامنة مساء الجمعة، حيث أعلنت اللجنة جوائز المسابقة الرسمية.

أفضل فيلم روائي طويل:

الذهبية: شاعر

الفضية: لو المحظوظ

البرونزية: المستعمرة

أفضل فيلم عربي روائي طويل: وين ياخدنا الريح (تونس)

أفضل أداء تمثيلي:

أفضل ممثل: أحمد مالك (كولونيا)

أفضل ممثلة: ليا دوركر (من أجل آدم)

تكريم خاص: الحج



جائزة "سينما من أجل الإنسانية": ضع روحك على يدك وامشِ وعيد ميلاد سعيد



الأفلام الوثائقية:

الذهبية: دائمًا

أفضل فيلم عربي وثائقي: الحياة بعد سهام



الأفلام القصيرة:

الذهبية: اغابيتو

الفضية: لوينز

البرونزية: فتاة الماء

أفضل فيلم عربي قصير: الشيطان والدراجة