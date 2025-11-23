الإثنين 2025-11-24 03:22 ص
 

"أكسيوس": واشنطن وكييف تقتربان من اتفاق على خطة السلام لأوكرانيا

الأحد، 23-11-2025 09:53 م
الوكيل الإخباري-  أفاد موقع "أكسيوس"، نقلا عن مسؤولين أمريكيين وأوكرانيين، أن ممثلي واشنطن وكييف قد أحرزوا بعض التقدم في جنيف نحو التوصل إلى اتفاق بشأن الخطة التي تقترحها واشنطن للتسوية الأوكرانية.اضافة اعلان


وصرح مسؤول أمريكي يشارك مباشرة في المفاوضات لـ"أكسيوس" بأن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، والمبعوث الخاص للبيت الأبيض ستيف ويتكوف، ووزير الجيش دانيال دريسكول، وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جاريد كوشنر، سيلتقون اليوم الأحد مع الوفد الأوكراني في البعثة الأمريكية في جنيف. وأضاف المصدر أن دريسكول قد التقى أيضا مع الوفد الأوكراني يوم السبت. ووفقا للمسؤول، كانت هذه المفاوضات "مثمرة وبناءة".

ومن جهتها، أشارت وكالة "رويترز" للأنباء، مستشهدة أيضا بمسؤول أمريكي لم تسمه، إلى أن المحادثات بين ممثلي الولايات المتحدة وأوكرانيا في جنيف كانت حتى الآن "مثمرة وحتى شاملة في بعض المجالات".

روسيا اليوم
 
 
gnews

