"أكسيوس": واشنطن وكييف تقتربان من اتفاق على خطة السلام لأوكرانيا

وصرح مسؤول أمريكي يشارك مباشرة في المفاوضات لـ"أكسيوس" بأن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، والمبعوث الخاص للبيت الأبيض ستيف ويتكوف، ووزير الجيش دانيال دريسكول، وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جاريد كوشنر، سيلتقون اليوم الأحد مع الوفد الأوكراني في البعثة الأمريكية في جنيف. وأضاف المصدر أن دريسكول قد التقى أيضا مع الوفد الأوكراني يوم السبت. ووفقا للمسؤول، كانت هذه المفاوضات "مثمرة وبناءة".
ومن جهتها، أشارت وكالة "رويترز" للأنباء، مستشهدة أيضا بمسؤول أمريكي لم تسمه، إلى أن المحادثات بين ممثلي الولايات المتحدة وأوكرانيا في جنيف كانت حتى الآن "مثمرة وحتى شاملة في بعض المجالات".
روسيا اليوم
-
