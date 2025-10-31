الاحتلال يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار بقصف مناطق عدة بقطاع غزة

09:37 ص

الوكيل الإخباري- نفّذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، عمليات قصف ونسف طالت منازل الفلسطينيين في مناطق مختلفة بقطاع غزة، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار.





في مدينة غزة، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال نفذت عملية نسف شرقي المدينة، فيما ألقت طائرات مسيّرة قنابل على منازل الفلسطينيين في منطقة الشعف بحي التفاح شمال شرقي المدينة، كما قصفت مدفعية الاحتلال حيّي الشجاعية والتفاح بشكل مكثف.



وفي محافظة خان يونس جنوبي القطاع، استهدفت طائرات حربية إسرائيلية في وقت سابق منزلا في منطقة مصبح ببلدة عبسان الكبيرة شرقي المدينة، في حين واصلت مدفعية الاحتلال منذ ساعات الصباح قصف المناطق الشرقية من خان يونس، ونُفذت عمليات نسف ضخمة شرقي المدينة.



أما في محافظة شمال غزة، فقد قصفت مدفعية الاحتلال مناطق شرقي مخيم جباليا بعدد من القذائف.



وتأتي هذه الاعتداءات في إطار خروقات الاحتلال اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار، إذ كانت قواته قد شنت يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين عمليات قصف مكثفة على منازل وخيام المواطنين في القطاع، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 100 فلسطيني، بينهم 46 طفلا و20 امرأة.



