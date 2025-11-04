وزير النقل يبحث مع الاتحاد الدولي للنقل تعزيز التعاون في مجالات التدريب والخبرات

06:52 م

الوكيل الإخباري- بحث وزير النقل الدكتور نضال القطامين خلال لقائه ممثلين الاتحاد الدولي للنقل (IRU)، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في تطوير قطاع النقل البري في الأردن، بحضور أمين عام وزارة النقل فارس أبو دية، ومدير عام هيئة تنظيم النقل البري المهندس رياض الخرابشة، وأمين عام الاتحاد العربي للنقل البري مالك حداد، وأعضاء من الاتحاد ومن نادي السيارات الملكي.





وأكد القطامين أهمية اللقاء في إطار مساعي وزارة النقل لتعزيز الشراكات الدولية وتطوير منظومة النقل البري بما يواكب المعايير العالمية ويخدم توجهات الأردن نحو أن يكون مركزًا لوجستيًا إقليميًا.

وناقش الاجتماع إمكانية تعزيز التعاون بين وزارة النقل والاتحاد الدولي للنقل، ليتضمن إطارًا للشراكة الاستراتيجية وتبادل الخبرات والمعرفة، وبرامج لبناء القدرات وتدريب الكوادر الأردنية، إضافة إلى دعم تحديث التشريعات والأنظمة الوطنية وفق المعايير الدولية.



كما تطرق اللقاء إلى بحث سبل انضمام الأردن إلى اتفاقية نقل المواد الخطرة (ADR)، والاستفادة من خبرات الاتحاد الدولي في تطبيق معايير السلامة والأمن في نقل المواد الخطرة، وتأهيل السائقين والمركبات، وتعزيز نظام التفتيش والرقابة والتنسيق الإقليمي مع الدول المجاورة، بالإضافة إلى بحث دور نادي السيارات الملكي الأردني كشريك وطني معتمد من الاتحاد الدولي للنقل في تنفيذ برامج التدريب ورفع كفاءة السائقين في قطاع النقل البري.



واستعرض القطامين مع الحضور سبل استفادة الأردن من نظام TIR (النقل الدولي للبضائع بالطرق) الذي يسهم في تسهيل العبور الجمركي وتقليل أوقات التخليص وتوفير ضمان جمركي دولي معترف به، بما يعزز موقع الأردن كممر تجاري إقليمي، إلى جانب التعاون في مجالات الدعم التقني وتطوير التشريعات ونقل أفضل الممارسات العالمية.



وقدّم ممثلو نادي السيارات الملكي عرضًا حول الجهود الجارية لإنشاء معهد تدريب نظري وعملي يهدف إلى تحقيق معايير الكفاءة المهنية للسائقين، والتوافق مع متطلبات شهادات الجدارة المهنية (CPC) المعتمدة من الاتحاد الدولي للنقل.