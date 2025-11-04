بحث التعاون بين جمعية رجال الأعمال والسفارة السريلانكية

الوكيل الإخباري- بحث رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، أيمن العلاونة، مع سفيرة سريلانكا لدى المملكة، بريانجيكا ويجيجوناسيكارا، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، بما يسهم في توسيع مجالات الاستثمار والتبادل التجاري وتعزيز العلاقات الثنائية.

وفي بيان عن الجمعية اليوم الثلاثاء، أكد العلاونة، أن الجمعية تسعى إلى تفعيل مجلس الأعمال الأردني - السريلانكي المشترك مع الغرفة الوطنية لمصدري سريلانكا لتعزيز التعاون بين القطاعين الخاص في البلدين.



وأشار إلى أهمية استكشاف فرص استثمارية جديدة وفتح آفاق للشراكات الاقتصادية في القطاعات الحيوية، أبرزها السياحة والطاقة والصناعات الغذائية.



وأضاف أن هذه الجهود تهدف إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين الأردن وسريلانكا، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة في كلا البلدين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينهما نحو 93 مليون دولار.



من جانبها، أكدت السفيرة ويجيجوناسيكارا، حرص بلادها على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الأردن، مشيرة إلى استعداد الشركات السريلانكية للتعاون مع نظرائها الأردنيين في مختلف القطاعات الاستثمارية والتجارية. وأوضحت أن تفعيل مجلس الأعمال الأردني-السريلانكي المشترك يمثل خطوة مهمة لتسهيل تبادل الخبرات وإقامة شراكات استراتيجية تدعم نمو الأعمال وتوسع الفرص الاستثمارية بين البلدين.