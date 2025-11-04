الثلاثاء 2025-11-04 07:07 م
 

الأمن يضبط فتاتين سرقتا 100 ألف دينار ومصوغات ذهبية في عين الباشا

الأمن يضبط فتاتين سرقتا 100 ألف دينار ومصوغات ذهبية في عين الباشا
الأمن يضبط فتاتين سرقتا 100 ألف دينار ومصوغات ذهبية في عين الباشا
 
الثلاثاء، 04-11-2025 06:59 م
الوكيل الإخباري-   قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ فريقًا تحقيقيًا من البحث الجنائي ومديرية شرطة البلقاء ومديرية شرطة شرق عمان تمكنوا من إلقاء القبض على فتاتين سرقتا مبلغ 100 ألف دينار ومصوغات ذهبية من داخل أحد المنازل في منطقة عين الباشا بمحافظة البلقاء.اضافة اعلان


وفي التفاصيل: تقدّم أحد الأشخاص بشكوى لشرطة البلقاء بتعرّض منزله للسرقة من قبل مجهولين وسرقة مبلغ 100 ألف دينار ومصوغات ذهبية من داخله، حيث شكّل فريق تحقيقي خاص لمتابعة الشكوى.

وأكّد الناطق الإعلامي أنّه من خلال التحقيقات وجمع المعلومات تم تحديد هوية فتاتين اشتُبه بارتكابهما للسرقة، حيث أُلقي القبض عليهما واعترفتا بذلك، وضُبط بحوزتهما 78 ألف دينار والمصوغات الذهبية المسروقة.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

مندوبًا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي آل السعدون

أخبار محلية مندوبًا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي آل السعدون

الأمن يضبط فتاتين سرقتا 100 ألف دينار ومصوغات ذهبية في عين الباشا

أخبار محلية الأمن يضبط فتاتين سرقتا 100 ألف دينار ومصوغات ذهبية في عين الباشا

ب

اقتصاد محلي بحث التعاون بين جمعية رجال الأعمال والسفارة السريلانكية

ب

طب وصحة علماء صينيون يبتكرون جسيمات نانوية آمنة تمنع تكوّن الجلطات الدموية

وزير النقل يبحث مع الاتحاد الدولي للنقل تعزيز التعاون في مجالات التدريب والخبرات

أخبار محلية وزير النقل يبحث مع الاتحاد الدولي للنقل تعزيز التعاون في مجالات التدريب والخبرات

ب

طب وصحة الأسبرين يظهر قدرة على خفض خطر "مضاعفات قاتلة" لدى مرضى السكري

ل

طب وصحة طبيب يحذر من مخاطر تدفئة مقاعد السيارة على الرجال

انتخاب الأردن نائبا لرئيس الاجتماع الدولي الـ12للجان الوطنية لليونسكو

أخبار محلية انتخاب الأردن نائبا لرئيس الاجتماع الدولي الـ12للجان الوطنية لليونسكو



 
 





الأكثر مشاهدة