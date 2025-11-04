الأمن يضبط فتاتين سرقتا 100 ألف دينار ومصوغات ذهبية في عين الباشا

وفي التفاصيل: تقدّم أحد الأشخاص بشكوى لشرطة البلقاء بتعرّض منزله للسرقة من قبل مجهولين وسرقة مبلغ 100 ألف دينار ومصوغات ذهبية من داخله، حيث شكّل فريق تحقيقي خاص لمتابعة الشكوى.
وأكّد الناطق الإعلامي أنّه من خلال التحقيقات وجمع المعلومات تم تحديد هوية فتاتين اشتُبه بارتكابهما للسرقة، حيث أُلقي القبض عليهما واعترفتا بذلك، وضُبط بحوزتهما 78 ألف دينار والمصوغات الذهبية المسروقة.
-
أخبار متعلقة
-
وزير النقل يبحث مع الاتحاد الدولي للنقل تعزيز التعاون في مجالات التدريب والخبرات
-
انتخاب الأردن نائبا لرئيس الاجتماع الدولي الـ12للجان الوطنية لليونسكو
-
الانتهاء من الأعمال الإنشائية لـ"متنزه ملكا" في إربد
-
وزير الداخلية يحاضر في كلية الدفاع الوطني
-
فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في جرش غداً
-
الأردن وبريطانيا تؤكدان تكاتف الجهود لوقف التصعيد في غزة وتحقيق حل سياسي
-
حملة في مأدبا لإزالة اليافطات المخالفة وتحسين المظهر العام
-
ارتفاع أعداد الزوار الأجانب للبترا بنسبة 99% خلال الشهر الماضي