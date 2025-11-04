الأمن يضبط فتاتين سرقتا 100 ألف دينار ومصوغات ذهبية في عين الباشا

06:59 م

الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ فريقًا تحقيقيًا من البحث الجنائي ومديرية شرطة البلقاء ومديرية شرطة شرق عمان تمكنوا من إلقاء القبض على فتاتين سرقتا مبلغ 100 ألف دينار ومصوغات ذهبية من داخل أحد المنازل في منطقة عين الباشا بمحافظة البلقاء. اضافة اعلان





وفي التفاصيل: تقدّم أحد الأشخاص بشكوى لشرطة البلقاء بتعرّض منزله للسرقة من قبل مجهولين وسرقة مبلغ 100 ألف دينار ومصوغات ذهبية من داخله، حيث شكّل فريق تحقيقي خاص لمتابعة الشكوى.



وأكّد الناطق الإعلامي أنّه من خلال التحقيقات وجمع المعلومات تم تحديد هوية فتاتين اشتُبه بارتكابهما للسرقة، حيث أُلقي القبض عليهما واعترفتا بذلك، وضُبط بحوزتهما 78 ألف دينار والمصوغات الذهبية المسروقة.