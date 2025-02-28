الاحتلال يواصل عدوانه على مدينتي جنين وطولكرم ومخيماتهما

12:18 م

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الوكيل الإخباري- يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مدينة جنين ومخيمها لليوم التاسع والثلاثين على التوالي، مخلفا 27 شهيداً وعشرات الإصابات، بالإضافة إلى دمار واسع في البنية التحتية والممتلكات. اضافة اعلان





وأصيب، الخميس، طبيب وسيدة برصاص الاحتلال في جنين، وأطلق جنود الاحتلال الرصاص بشكل مباشر تجاه طاقم الإسعاف الذي حاولوا الوصول للسيدة المصابة ونقلها، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وواصل الاحتلال تحركاته بالدبابات في أطراف مخيم جنين وفي أحياء عدة منه وإغلاق طرق رئيسة فيه، كما دمرت قوات الاحتلال خط المياه الرئيس في بئر السعادة في جنين، مما أدى إلى قطع المياه عن أحياء عدة في المدينة.



وبحسب التقديرات، فإن خسائر مدينة جنين اليومية تصل إلى 20 مليون شيكل بسبب استمرار العدوان وإغلاق الحواجز المحيطة بالمدنية ومنع الأهالي من أراضي الـ48 من الوصول إلى المدينة.



ويمنع الاحتلال الطواقم الصحفية المحلية والدولية من دخول مخيم جنين لرصد الدمار، والخراب داخله وتغطية ممارسات الاحتلال بحق المواطنين فيه.



كما يحاول الاحتلال تغيير جغرافية المخيم من خلال فتح طرق جديدة داخله وإغلاق طرق أخرى، في وقت يواصل فيه الاحتلال عمليات الحفر داخل المخيم بعمق 3 أمتار.