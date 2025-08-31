الأحد 2025-08-31 10:43 م
 

القمة الدولية للقيادات الدينية تدين حرب الإبادة والتجويع في غزة

ا
جانب من القمة
 
الأحد، 31-08-2025 09:52 م

الوكيل الإخباري - دعا قادة التنوع الديني العالمي الحكومات والقادة الدينيين حول العالم إلى إدانة حرب الإبادة والتجويع والدمار في غزة، والتدخل الفوري والعاجل بكل السبل والإمكانات لإيقاف هذه المجزرة، وممارسة الضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لوقف هذه الكارثة الإنسانية.

جاء ذلك في ختام أعمال القمة الدولية الثانية للقيادات الدينية "دور القادة الدينيين في حل الصراعات" التي نظمتها في العاصمة الماليزية كوالالمبور رئاسة الوزراء الماليزية بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي، وبمشاركة 400 شخصية من كبرى القيادات الدينية حول العالم.


وأكد القادة أن هذه الفاجعة التي هزت الضمير الإنساني لم تكن لتحصل لو لم يكن هناك غياب لفعالية القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومن ذلك تفعيل آليات المحاسبة الدولية.


وطالبوا المجتمع الدولي بالضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي للالتزام بما تمليه العهود والمواثيق الأممية والحقوقية، والعمل على إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وضمان نيل حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة.

 
 
