القمة الدولية للقيادات الدينية تدين حرب الإبادة والتجويع في غزة

جاء ذلك في ختام أعمال القمة الدولية الثانية للقيادات الدينية "دور القادة الدينيين في حل الصراعات" التي نظمتها في العاصمة الماليزية كوالالمبور رئاسة الوزراء الماليزية بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي، وبمشاركة 400 شخصية من كبرى القيادات الدينية حول العالم.
وأكد القادة أن هذه الفاجعة التي هزت الضمير الإنساني لم تكن لتحصل لو لم يكن هناك غياب لفعالية القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومن ذلك تفعيل آليات المحاسبة الدولية.
وطالبوا المجتمع الدولي بالضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي للالتزام بما تمليه العهود والمواثيق الأممية والحقوقية، والعمل على إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وضمان نيل حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة.
