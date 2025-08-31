القمة الدولية للقيادات الدينية تدين حرب الإبادة والتجويع في غزة

الوكيل الإخباري - دعا قادة التنوع الديني العالمي الحكومات والقادة الدينيين حول العالم إلى إدانة حرب الإبادة والتجويع والدمار في غزة، والتدخل الفوري والعاجل بكل السبل والإمكانات لإيقاف هذه المجزرة، وممارسة الضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لوقف هذه الكارثة الإنسانية.

جاء ذلك في ختام أعمال القمة الدولية الثانية للقيادات الدينية "دور القادة الدينيين في حل الصراعات" التي نظمتها في العاصمة الماليزية كوالالمبور رئاسة الوزراء الماليزية بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي، وبمشاركة 400 شخصية من كبرى القيادات الدينية حول العالم.



وأكد القادة أن هذه الفاجعة التي هزت الضمير الإنساني لم تكن لتحصل لو لم يكن هناك غياب لفعالية القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومن ذلك تفعيل آليات المحاسبة الدولية.