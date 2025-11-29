"اليونيسف" تحذر من تدهور الوضع الصحي لأطفال غزة

وأضافت المنظمة الأممية قي بيان اليوم السبت، إنها سجلت نحو 9 آلاف و 300 حالة سوء تغذية حاد بين الأطفال دون سن الخامسة في قطاع غزة خلال تشرين الأول الماضي، محذرة من تفاقم الوضع الإنساني مع دخول فصل الشتاء وشح المواد الغذائية.
