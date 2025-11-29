"اليونيسف" تحذر من تدهور الوضع الصحي لأطفال غزة

الوكيل الإخباري- قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، إن أطفال غزة لا يزالون يعانون من نقص شديد في الغذاء وانتشار الأمراض، مشيرة ان كثيرا من الظروف المتشابكة ومن ضمنها البرد تهدد حياة العديد منهم.

اضافة اعلان