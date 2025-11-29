السبت 2025-11-29 07:08 م

"اليونيسف" تحذر من تدهور الوضع الصحي لأطفال غزة

الاحتلال يقصف رفح وخان يونس جنوبي غزة
غزة
السبت، 29-11-2025 06:47 م

الوكيل الإخباري-   قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، إن أطفال غزة لا يزالون يعانون من نقص شديد في الغذاء وانتشار الأمراض، مشيرة ان كثيرا من الظروف المتشابكة ومن ضمنها البرد تهدد حياة العديد منهم.

وأضافت المنظمة الأممية قي بيان اليوم السبت، إنها سجلت نحو 9 آلاف و 300 حالة سوء تغذية حاد بين الأطفال دون سن الخامسة في قطاع غزة خلال تشرين الأول الماضي، محذرة من تفاقم الوضع الإنساني مع دخول فصل الشتاء وشح المواد الغذائية.

 
 


