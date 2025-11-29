استشهاد طفلين برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرقي خان يونس

10:44 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/755530 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- استشهد طفلان، صباح السبت، برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بني سهيلا شرقي خان يونس في قطاع غزة. اضافة اعلان





ويتواصل قصف الاحتلال المدفعي لمناطق عدة شرقي خان يونس، بالتزامن مع تجدد الغارات الجوية على مدينة رفح، وإطلاق النار من زوارق الاحتلال الحربية على شاطئ مدينة رفح.



وباستشهاد الطفلين، ترتفع حصيلة الشهداء والإصابات منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 354 شهيدا، و896 مصابا، فيما جرى انتشال 605 جثامين.

تم نسخ الرابط





