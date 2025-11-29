استشهاد طفلين برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرقي خان يونس

ويتواصل قصف الاحتلال المدفعي لمناطق عدة شرقي خان يونس، بالتزامن مع تجدد الغارات الجوية على مدينة رفح، وإطلاق النار من زوارق الاحتلال الحربية على شاطئ مدينة رفح.
وباستشهاد الطفلين، ترتفع حصيلة الشهداء والإصابات منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 354 شهيدا، و896 مصابا، فيما جرى انتشال 605 جثامين.
-
أخبار متعلقة
-
قصف إسرائيلي استهدف أنحاء متفرقة من قطاع غزة
-
شهيد وإصابتان جراء قصف الاحتلال جنوبي قطاع غزة
-
عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
-
الخارجية الفلسطينية: الإعدام الميداني سياسة ممنهجة وجريمة حرب إسرائيلية متعمدة
-
الاحتلال يعدم شابين في جنين بطريقة وحشية ويحتجز جثمانيهما
-
مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى
-
بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الإنسانية.. تكايا ومخابز ومساعدات ميدانية متواصلة لقطاع غزة
-
قوات الاحتلال تعتقل صحفيا ومصورا بمدينة طوباس