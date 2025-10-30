الخميس 2025-10-30 08:40 ص
 

مشاورات واجتماع في مجلس الامن بشأن الوضع في السودان

مجلس الامن الدولي
مجلس الامن الدولي
 
الخميس، 30-10-2025 08:17 ص

الوكيل الإخباري-   عقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، جلسة مشاورات مغلقة بشأن الوضع في السودان، حيث يحتل اقليهما دارفور النصيب الأكبر من المشاورات.

اضافة اعلان


وقبل المشاورات يعقد المجلس اجتماعا علنيا تحت عنوان "تقارير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن السودان وجنوب السودان".

 
 
gnews

أحدث الأخبار

العاصمة عمّان

أخبار محلية الحكومة تعلن عن 5 مشاريع استثمارية مستقبلية في عمّان

تعبيرية

أخبار محلية الدوريات الخارجية تحذر من الضباب

مجلس الامن الدولي

عربي ودولي مشاورات واجتماع في مجلس الامن بشأن الوضع في السودان

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب يعلن خفض الرسوم على واردات الصين إلى 47% واتفاق تجاري لمدة عام

غزة

فلسطين شهيدان بغارة إسرائيلية على غزة

الاحتلال يستهدف بنيران آلياته مناطق جنوبي خان يونس

فلسطين الاحتلال يستهدف بنيران آلياته مناطق جنوبي خان يونس

منظر عام لجبل القلعة وسط العاصمة عمّان

الطقس تفاصيل حالة الطقس في الأردن الخميس

الإعلامي محمد الوكيل

أخبار محلية البث المباشر لـ برنامج الوكيل



 
 





الأكثر مشاهدة