الحكومة تعلن عن 5 مشاريع استثمارية مستقبلية في عمّان

العاصمة عمّان
العاصمة عمّان
 
الخميس، 30-10-2025 08:34 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت الحكومة، عن مجموعة من المشاريع التنموية المستقبلية في محافظة العاصمة بقيمة تتجاوز 749 مليون دينار، سيتم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص عبر وزارة الاستثمار ضمن إطار رؤية التحديث الاقتصادي.اضافة اعلان


وتتوزع المشاريع على قطاعات البنية التحتية والمياه والتعليم والخدمات العامة، بما يعزز البيئة الاستثمارية ويسهم في خلق فرص عمل وتحسين جودة الخدمات للمواطنين.

وبحسب البيانات الرسمية، تتضمن المشاريع؛ أولا تصميم وبناء جسر المدينة الطبية الذي يربط بين منطقتي صويلح وناعور باستخدام جسر مدفوع الأجر، بكلفة تقديرية تبلغ 460 مليون دينار، ومن المتوقع تنفيذه خلال الفترة من 2026 إلى 2030.

كما تشمل المشاريع إعادة تأهيل شبكات المياه في جنوب عمّان بهدف تقليل الفاقد المائي، بكلفة 200 مليون دينار للفترة من 2026 إلى 2028، وبالشراكة مع القطاع الخاص.

وسيتم إنشاء المسلخ الجديد لأمانة عمّان في منطقة الماضونة بكلفة 50 مليون دينار خلال الأعوام 2026 – 2028، إضافة إلى إنشاء ثماني مدارس حكومية بالشراكة بين القطاعين العام والخاص بكلفة 33 مليون دينار ضمن الفترة ذاتها.

وتتضمن المشاريع أيضا تطوير محطة متخصصة لمعالجة المياه العادمة والمخلفات الناتجة عن العمليات الصناعية في مدينة الملك عبدالله الثاني الصناعية في منطقة سحاب، بكلفة 6 ملايين دينار للفترة 2026 – 2028.
 
 
