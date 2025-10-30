الحكومة تعلن عن 5 مشاريع استثمارية مستقبلية في عمّان

وتتوزع المشاريع على قطاعات البنية التحتية والمياه والتعليم والخدمات العامة، بما يعزز البيئة الاستثمارية ويسهم في خلق فرص عمل وتحسين جودة الخدمات للمواطنين.
وبحسب البيانات الرسمية، تتضمن المشاريع؛ أولا تصميم وبناء جسر المدينة الطبية الذي يربط بين منطقتي صويلح وناعور باستخدام جسر مدفوع الأجر، بكلفة تقديرية تبلغ 460 مليون دينار، ومن المتوقع تنفيذه خلال الفترة من 2026 إلى 2030.
كما تشمل المشاريع إعادة تأهيل شبكات المياه في جنوب عمّان بهدف تقليل الفاقد المائي، بكلفة 200 مليون دينار للفترة من 2026 إلى 2028، وبالشراكة مع القطاع الخاص.
وسيتم إنشاء المسلخ الجديد لأمانة عمّان في منطقة الماضونة بكلفة 50 مليون دينار خلال الأعوام 2026 – 2028، إضافة إلى إنشاء ثماني مدارس حكومية بالشراكة بين القطاعين العام والخاص بكلفة 33 مليون دينار ضمن الفترة ذاتها.
وتتضمن المشاريع أيضا تطوير محطة متخصصة لمعالجة المياه العادمة والمخلفات الناتجة عن العمليات الصناعية في مدينة الملك عبدالله الثاني الصناعية في منطقة سحاب، بكلفة 6 ملايين دينار للفترة 2026 – 2028.
-
أخبار متعلقة
-
الدوريات الخارجية تحذر من الضباب
-
البث المباشر لـ برنامج الوكيل
-
فصل الكهرباء من الـ11 صباحا والى 3 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء
-
اعلان فقدان وظيفة صادر عن وزارة الإدارة المحلية - أسماء
-
الأردن يؤيد قرارا أمميا يطالب بإنهاء الحصار عن كوبا
-
الوحدات يعود إلى سكة الانتصارات آسيويا عبر بوابة المحرق البحريني
-
الأردن وألمانيا يبحثان توسيع برامج التعاون في المياه والاستثمار والتعليم والسياحة
-
الفراية: الأمن الوطني أهم استثمارات الدولة لحماية الاستقرار والسيادة